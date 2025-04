¿Es feriado el viernes 2 de mayo en Argentina? Esto dice el calendario oficial

Aunque el jueves 1° de mayo será feriado por el Día del Trabajador, el viernes 2 no tendrá el mismo estatus: será un día no laborable con fines turísticos, según dispuso el Gobierno Nacional. Te contamos qué implica esta diferencia y cómo quedará el fin de semana largo. Con la llegada del Día Internacional del Trabajador, surge una de las consultas más recurrentes entre los argentinos: ¿el viernes 2 de mayo también será feriado y permitirá extender el descanso con un fin de semana largo? La respuesta oficial es que no será un feriado nacional. Según el calendario difundido por el Gobierno, el 2 de mayo fue declarado día no laborable con fines turísticos. Esto significa que cada empleador podrá decidir si su personal trabajará o no ese día. ¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable? La principal diferencia entre ambos radica en la obligatoriedad de descanso y la remuneración: En un feriado nacional, los trabajadores que cumplen su jornada laboral deben percibir el doble de su salario habitual. En un día no laborable, en cambio, el empleador define si se trabaja o no, y no corresponde el pago extra, salvo que la empresa disponga lo contrario. Por este motivo, en el sector público nacional no habrá actividad el viernes 2, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador. Cómo queda el fin de semana largo de mayo Así, el jueves 1° de mayo será feriado inamovible por el Día del Trabajador, y el viernes 2 de mayo será un día no laborable por fines turísticos. Esto permitirá a muchos trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, especialmente aquellos del ámbito público o de empresas privadas que decidan otorgar la jornada libre. La inclusión del 2 de mayo como «puente turístico» forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para fomentar el turismo interno en 2025. Feriados confirmados para lo que queda de 2025 Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador (feriado inamovible) Viernes 2 de mayo: día no laborable con fines turísticos Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia Viernes 15 de agosto: feriado puente Lunes 18 de agosto: feriado trasladado del 17 de agosto (San Martín) Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Viernes 21 de noviembre: feriado puente Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción Jueves 25 de diciembre: Navidad