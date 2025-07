Catamarca encendió el Poncho: comenzó la 54° Fiesta Nacional e Internacional

Con una emotiva ceremonia cargada de cultura, este viernes 18 de julio quedó oficialmente inaugurada en el Escenario Mayor del Predio Ferial Catamarca, la 54° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el evento más esperado del invierno por catamarqueños y turistas que visitan la provincia en esta época del año. En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; el gobernador Raúl Jalil con todo su gabinete; la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe; autoridades del Consejo Norte Cultura, intendentes y funcionarios provinciales. La ministra Roldán, anfitriona de la fiesta, resaltó que “la decisión del gobernador de invertir en las fiestas populares y, en particular, en la fiesta del poncho está anclada en dos grandes certezas: que nuestra fiesta es el producto turístico cultural por excelencia en Catamarca y que representa un gran motor para nuestra economía”. “Nuestra fiesta ha alcanzado una magnitud y estándares tan altos que me animo a decir que no es solo la fiesta más grande de invierno en Argentina, sino que ya es la fiesta popular más grande e importante de los argentinos”, expresó. En este sentido, reveló los números de este año que marcan un récord de participación: más de 1.600 expositores, de ellos 664 son artesanos y artesanas de Catamarca y de gran parte de la Argentina; más de 100 espacios gastronómicos, más de 2.900 artistas en 235 propuestas locales que participarán de los 4 escenarios que tiene este año la fiesta, y más de 100 empresas proveedoras en diferentes rubros. “Con todos estos datos reafirmo una vez más que la cultura es trabajo”, añadió. Lamothe, representante del CFI, valoró en su alocución la decisión estratégica de Catamarca de desarrollar sus industrias culturales. “Compartimos con Catamarca esta mirada que tiene del desarrollo estratégico, identificando a las industrias culturales y creativas como creadoras de valor, bienes y servicios, de apalancamiento para el sector turístico. También son grandes embajadoras, porque las industrias culturales catamarqueñas se exportan. Tenemos en el sector textil y en particular en la confección de los ponchos no solo una identidad que nos da mucho orgullo, sino un sector productivo que genera empleo y que atrae turistas”, destacó Lamothe, tras reiterar que un nuevo año el CFI está acompañando esta fiesta. En representación de los artesanos catamarqueños habló Mónica Reynoso, artesana textil de El Rodeo quien, en su discurso, destacó que “la artesanía es identidad, tradiciones y creencias”. “Por su obra se conoce a un artesano que lleva el arte adentro, sus manos son la prolongación de las herramientas con las que trabaja, es un triángulo: mente, mano y corazón”. La ceremonia comenzó con el solemne ingreso de la imagen de la Virgen del Valle, patrona del turismo, y luego se entonaron los himnos patrios con una destacada participación de artistas catamarqueños: la pianista María Julia Muñoz, el tenor Nicolás Romero interpretando el Himno Nacional Argentino, y Norma Halmallán, quien dio voz al Himno a Catamarca. El momento central del acto fue la presentación del cuadro artístico “Raíz Sagrada”, una propuesta escénica que rinde homenaje a las raíces del pueblo catamarqueño, que estuvo integrada por una banda de 10 músicos dirigida por Juan Décima, y un ballet constituido por 54 bailarines —entre seleccionados de convocatoria y miembros del Instituto Rubinstein—, bajo la dirección de Claudia Morales Correa. Al término del acto el gobernador acompañó a la vicepresidenta a recorrer parte de los sectores de exposición y se detuvieron, especialmente, en los artesanos textiles catamarqueños. Fiesta abierta Desde las 13 hs quedaron habilitados los sectores gastronómicos, y a las 14 hs se abrieron todos los sectores de exposición: pabellones de artesanías, diseño, turismo, y productos regionales.

También comenzó a funcionar el Mercado Cultural, una de las novedades de esta edición, que combina música en vivo, artesanías, foodtrucks y un patio cervecero. La 54º edición de la Fiesta del Poncho tendrá continuidad hasta el 27 de julio en el Predio Ferial Catamarca.