Boca goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y cortó una racha de 12 partidos sin ganar

El Xeneize volvió al triunfo después de cuatro meses y desató la locura de todos los hinchas: el equipo de Miguel Ángel Russo sumó tres puntos clave en la Zona A del Torneo Clausura. Boca se sacó de encima una pesada mochila y volvió a festejar. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el conjunto de Miguel Ángel Russo se impuso 2-0 a Independiente Rivadavia y cortó una racha de 12 partidos sin victorias, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El Xeneize abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo gracias a un centro de Leandro Paredes que se desvió en Tomás Bottari y descolocó al arquero Ezequiel Centurión. Ese gol, que en un principio se pensó que había sido del volante surgido en el club, terminó convalidándose como en contra. Ya en el complemento, con la Lepra jugada en ataque y dejando espacios, apareció Ezequiel “el Changuito” Zeballos a los 42 minutos para liquidar el partido con una gran definición. El gol fue muy festejado por los miles de hinchas de Boca que coparon las tribunas en Mendoza. Además, Alan Velasco anotó por primera vez con la camiseta del Xeneize y sentenció una goleada necesaria para un equipo que no venía haciendo bien las cosas. Con este resultado, Boca alcanzó las seis unidades en el campeonato y se mete de lleno en la pelea por la clasificación en la Zona A. Independiente Rivadavia, por su parte, quedó con cuatro puntos y sumó su tercera derrota en cinco fechas, complicándose en la tabla anual. Fuente: Minuto 1