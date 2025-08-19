Inauguran una planta de fabricación de viviendas sustentables en El Pantanillo

El Parque Industrial El Pantanillo incorporó un nuevo espacio productivo con la inauguración de la planta de la firma ABC Construcciones, la que estará destinada principalmente para la construcción de módulos habitacionales con particularidades sustentables. El acto contó con las presencias del gobernador Raúl Jalil, los ministros de Gobierno y de Desarrollo Productivo, Fernando Monguillot y Leonardo Zeballos, y miembros de la Unión Industrial de Catamarca (UICa), entre otros invitados, quienes fueron recibidos por el titular de la firma, César Bursi. El empresario local agradeció el acompañamiento en el acto, y explicó algunos aspectos de la fabricación y sobre los beneficios que ofrecen las viviendas construidas con materiales y técnicas constructivas de bajo impacto ambiental, además del costo final inferior a la que se construye con materiales tradicionales. “Con este nuevo espacio en El Pantanillo nos abrimos a la posibilidad de industrializar el armado de los módulos sustentables para viviendas, que cuentan con alta calidad y con 30 por ciento más económicos que otros sistemas constructivos”, señaló Bursi. El nuevo emprendimiento empresarial fue valorado por los ministros Monguillot y Zeballos, quienes en sus alocuciones destacaron la inversión y la apuesta al trabajo y generación de empleo desde el sector privado. En El Pantanillo, ABC Construcciones cuenta con un módulo armado para exhibición destinado a aquellos interesados en acceder a esta nueva propuesta de viviendas. También estuvieron presentes la secretaria de Industria y Comercio, Lourdes Sosa Cano, y los diputados Nicolás Zavaleta, Paola Fedelli y Juan Carlos Ledesma, entre otros invitados.