Salud informó sobre Catamarca y la existencia de lotes de fentanilo adulterado

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud de la provincia informó que “teniendo en cuenta la situación que se vive en el país con respecto al fentanilo adulterado que provocó la muerte de casi 100 pacientes; desde el Ministerio de Salud de la provincia se tomó las medidas correspondientes para corroborar la existencia en la provincia de lotes de fentanilo adulterado”.

En este sentido, agregó que “el área de Fiscalización de Salud de la provincia llevó a cabo los pasos pertinentes estipulados desde ANMAT; en primer lugar, según el procedimiento dispuesto se notifica a todos los centros de salud, públicos y privados que hayan adquirido lotes irregulares, para que se los saque de circulación hasta que desde el ANMAT los retire para su investigación”.

“Es importe resaltar que el sistema de salud pública de la provincia, no adquirió fentanilo del Laboratorio que se encuentra bajo investigación; asimismo desde Salud se informó a los centros de salud privada, farmacias y droguerías para que saquen de circulación dicha medicación, en el caso de tenerla”.

Indicó que “durante el proceso se detectó que, en dos centros de salud privados, tenían lotes del medicamento por los que se los instó a separarlos y esperar que desde Nación los retiren”.