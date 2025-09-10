Astroturismo y astrofotografía en Pueblo Perdido

Este viernes 12 de setiembre, a partir de las 22.30 hs. los misterios del cielo nocturno podrán descubrirse gracias a la propuesta que Astro_exploración llevará a cabo en el Pueblo Perdido de la Quebrada.

La actividad combinará una breve introducción astronómica, cuidando el patrimonio del sitio y una sesión guiada del cielo con celulares, cámaras y el telescopio.

La experiencia durará 2 horas y media y se recomienda llevar ropa cómoda, abrigo, linterna con luz roja (opcional) y trípode si cuentan con uno. Esta actividad se suspende por lluvia.

Consiste en una actividad con costo y cupos limitados y, para consultas y reservas, se pueden comunicar a los contactos : +54 9 383 429-0612 o +54 9 380 479-5076.