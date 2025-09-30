Pago para la Administración Pública: nuevo piso salarial, aumento del 3,8 % y primera cuota del bono

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que los haberes de docentes y empleados públicos correspondientes al mes de septiembre de 2025 se acreditarán según el siguiente cronograma: -Martes 7 de octubre: Docentes, todas las terminaciones. -Miércoles 8 de octubre: Organismos de la Administración Pública Provincial. En este caso, los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial acordado por el Gobierno de la provincia con los distintos gremios estatales en las últimas reuniones paritarias (actualización bimestral por inflación), a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial anunciado por un total de $120.000.