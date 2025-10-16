La Selección Argentina venció 1-0 a Colombia en un partidazo y es finalista del Mundial Sub-20

Con Barbi y Prestiani como figuras, el equipo dirigido por Diego Placente se impuso 1-0 ante Colombia y disputará la final del certamen juvenil tras 18 años.

La Selección Argentina Sub-20 tuvo este miércoles una cita decisiva en el Mundial de Chile 2025, que logró imponerse por la mínima y en un partidazo ante Colombia, para regresar a la final del certamen de la categoría.

En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el equipo de Diego Placente tuvo al arquero Santino Barbi y al atacante Gianluca Prestiani como máximas figuras de un trabajado partido, que se definió por el tanto del ingresado Mateo Silvetti en el complemento.