HomeDeportesLa Selección Argentina venció 1-0 a Colombia en un partidazo y es...
La Selección Argentina venció 1-0 a Colombia en un partidazo y es finalista del Mundial Sub-20
Con Barbi y Prestiani como figuras, el equipo dirigido por Diego Placente se impuso 1-0 ante Colombia y disputará la final del certamen juvenil tras 18 años.
La Selección Argentina Sub-20 tuvo este miércoles una cita decisiva en el Mundial de Chile 2025, que logró imponerse por la mínima y en un partidazo ante Colombia, para regresar a la final del certamen de la categoría.
En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el equipo de Diego Placente tuvo al arquero Santino Barbi y al atacante Gianluca Prestiani como máximas figuras de un trabajado partido, que se definió por el tanto del ingresado Mateo Silvetti en el complemento.
El ex Vélez armó un jugadón a 20 minutos del final, para que Silvetti, que venía de gritar en octavos y cuartos de final, marque el único tanto de la noche.
La “Albiceleste” llegaba con un rendimiento impecable: cinco triunfos en cinco partidos y una clara identidad de juego. En la fase de grupos superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, en los cruces directos, goleó 4-0 a Nigeria en octavos y venció 2-0 a México en cuartos, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.
Argentina no alcanzaba una final Sub-20 desde 2007, cuando justamente logró el último título de la categoría, en un equipo que lo tuvo a Ángel Di María y al Kun Agüero.