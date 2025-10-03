Milei y Macri acordaron trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre

El Presidente volvió a recibir en la Quinta de Olivos al titular del PRO, en una reunión “muy fructífera”, como la definió, que duró casi dos horas. También participaron Karina Milei y Guillermo Francos.

Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en Olivos en busca de recomponer el diálogo. El titular del PRO llegó pasadas las 17 horas y la cumbre duró poco más de una hora y media. Es el segundo encuentro entre ambos en menos de una semana: ya se habían juntado el domingo pasado en la residencia presidencial.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”, expresó el Presidente en sus redes sociales.

Luego de varios meses de un vínculo marcado por cruces y un notorio distanciamiento, el Presidente y el líder del PRO acordaron una nueva cumbre para conversar sobre la gestión y seguir acercando posiciones.

El martes, Macri se hizo eco de la reanudación del vínculo con Milei. “Es bueno haber retomado el diálogo después de un año”, escribió en sus redes sociales.

Según comentó el exmandatario, hablaron acerca de la situación del país y de la necesidad de “encontrar oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.