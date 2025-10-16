jueves, octubre 16, 2025
Precio del dólar hoy jueves 16

El dólar blue se vende este jueves 16 de octubre de 2025 a $1.450, luego de una jornada del miércoles con una fuerte suba tras el papelón mundial que terminó resultando el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.430.

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

