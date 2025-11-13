Cuánto necesitó una familia tipo para no caer en la pobreza?

El costo de la Canasta Básica Total es lo que marca el umbral de pobreza en la población pero está atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otros datos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que es la que marca cuál es el umbral de la pobreza, subió un 3,1% en octubre de este año.
De acuerdo con el informe reciente, una familia tipo conformada por dos personas adultas en edad de trabajar y dos menores de edad necesitó $ 1.213.799 en octubre para no ser pobre. A escala interanual, la Canasta Básica Total se encareció un 23,0% desde octubre de 2024, pero si se tienen en cuenta sólo los primeros 10 meses de 2025, subió un 18,5%.