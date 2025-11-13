Cuánto necesitó una familia tipo para no caer en la pobreza?

El costo de la Canasta Básica Total es lo que marca el umbral de pobreza en la población pero está atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otros datos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que es la que marca cuál es el umbral de la pobreza, subió un 3,1% en octubre de este año.