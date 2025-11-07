La nueva CGT reclamó negociar con Milei y anticipó que rechazará 3 puntos de la reforma laboral

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello aseguraron que tienen ideas para aportar y sostuvieron que no convalidarán una “propuesta con quita de derechos”.

Las nuevas autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, buscarán negociar con el Gobierno acerca del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Los secretarios generales de la central obrera anticiparon que rechazarán tres puntos clave: el tope en las indemnizaciones, los bancos de horas y el salario por productividad.

“No vamos a aceptar ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos”, advirtió el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, en declaraciones a Urbana Play.

Pese a la advertencia, Jerónimo mencionó que están dispuestos a negociar con el Gobierno y recordó que el líder de la Uocra, Gerardo Martínez, integra el Consejo de Mayo.

“Sobre la base convencional estamos dispuestos a discutir y a dialogar, mientras sea un diálogo criterioso”, planteó el cotitular de la CGT.

En esa línea, su par, Jorge Sola adelantó que la central obrera rechazará “todo lo que replique al DNU 70/23”. También recordó que la Justicia declaró inconstitucional al decreto de necesidad y urgencia.

Para Sola hay un sector del Gobierno que busca “atomizar el poder sindical”. “Es la búsqueda de tratar de debilitar y considéranos adversarios políticos”, sumó el titular del Sindicato del Seguro.

El rechazo a tres puntos clave

Los nuevos líderes de la CGT anticiparon que rechazarán tres puntos clave de la reforma laboral. “No vamos a permitir el tope en las indemnizaciones y los bancos de horas”, afirmó este viernes Jorge Sola a radio 10. Tampoco acompañarán la idea del salario dinámico que apunta a modificar el esquema actual de negociación colectiva y los criterios de actualización salarial.

Cristian Jerónimo calificó a estos puntos como “propuestas alocadas” y le envió un mensaje a Javier Milei: “Si realmente el Presidente plantea que quiere que la Argentina esté entre los países desarrollados, que empiece por respetar los derechos de los trabajadores”.

Acerca de la informalidad laboral, Jerónimo planteó a radio Rivadavia: “No desconocemos ni invisibilizamos el sector que lamentablemente está en la informalidad, no dejan de ser trabajadores y queremos que vuelvan a tener dignidad: su seguridad social, su salario por convenio”.