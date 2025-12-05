Avanza el proyecto para pavimentar el bypass de Belén

El proyecto contempla la construcción de una traza pavimentada en una extensión de 3.220 metros, con una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de 4 metros. Se pretende ordenar la circulación y brindar mayor seguridad.

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y el vicegobernador Rubén Dusso, mantuvo una reunión con el intendente de Belén, Cristian Yapura, y el equipo técnico de Vialidad Provincial para avanzar en la planificación de la obra básica y pavimentación del paso externo de la ciudad de Belén.

En ese contexto, se evaluaron los componentes del proyecto, que contempla la construcción de una traza pavimentada en una extensión de 3.220 metros, con una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de 4 metros. La intervención prevé la ejecución de terraplenes con compactación especial, una base de agregado pétreo y suelo, banquinas consolidadas, imprimación con material bituminoso, riego de liga y una carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor. Además, se incorporará señalización vertical y horizontal para garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial.

La obra reviste especial importancia debido a la situación actual del tránsito en la zona. En la actualidad, la Ruta Nacional Nº40 atraviesa el núcleo urbano de Belén, generando una interacción constante entre el tránsito pesado que circula por la provincia y el tránsito local, lo que provoca congestiones y riesgos viales. Este escenario se intensificó en los últimos años por el incremento de vehículos de gran porte vinculados a los emprendimientos mineros en la región.

Ante esta realidad, el Gobierno impulsó la construcción de una variante ubicada en el sector este de la ciudad, paralela al margen del río Belén. El nuevo paso externo tiene como objetivo principal desviar el tránsito pesado fuera del casco urbano, ordenar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a los habitantes como a quienes transitan por este corredor estratégico.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar de manera coordinada para concretar una obra fundamental para el desarrollo de Belén, que mejorará la movilidad, optimizará la conectividad regional y acompañará el crecimiento productivo del oeste catamarqueño.