Cómo conservar las comidas típicas de fin de año en medio de la ola de calor

Con la llegada de las fiestas de fin de año, las mesas argentinas se llenan de preparaciones tradicionales, encuentros familiares y largas horas de celebración. Sin embargo, el calor intenso que suele marcar diciembre –para el 31 se esperan 40 grados– se convierte en un factor clave a la hora de conservar y manipular los alimentos.

Las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias y aumentan el riesgo de intoxicaciones alimentarias, por lo que extremar los cuidados resulta fundamental. Qué recomendaciones tener en cuenta para disfrutar de las comidas típicas sin poner en riesgo la salud.

Con esa misión, la consultora en gestión de calidad e inocuidad alimentaria Sofía Bruno respondió algunas dudas y consultas en el programa Cada Día (El Tres), a pocas horas de la cena de Año Nuevo.

Sándwiches de miga

¿Está bien cubrirlos con un repasador mojado para que no pierdan la humedad? “No, piensen que cuando lavamos la ropa usamos jabón, eso tiene aroma y se queda, se traspasa a los sándwiches. Puede ser otro tipo de trapo y nunca dejarlos fuera de la heladera. Son un alimento de alto riesgo”, dijo.

Y recordó que deben estar siempre en frío: “Hay que tenerlos refrigerados hasta el momento de consumirlos”.

Mayonesa

Gran protagonista en la mesa de los argentinos durante las fiestas de fin de año, pero a la vez otro alimento con riesgo alto.

“También es un producto de alto riesgo, derivado de animal. Sí o sí, hay que conservarlo en la heladera. La mayonesa tiene dos fechas de vencimiento, la de envasado que permite que tenga más durabilidad, pero una vez abierto va a la heladera”, explicó la especialista.

“Es importante leer los rótulos de los alimentos”, recomendó sobre los productos que vienen envasados.

No apurarse

Para muchos es costumbre preparar la mesa con mucha anticipación y sacar las comidas de la heladera horas antes de que lleguen los invitados. Sin embargo, es una práctica no recomendada.

Los alimentos no pueden estar más de dos horas fuera de la heladera. “Con estos calores tenemos que reducir el tiempo. Lo conveniente es tratar de empezar a sacar los alimentos de la heladera una media hora antes, para que podamos evitar la reproducción microbiana”, dijo Bruno.

“Son como los seres humanos, necesitan agua, carbohidratos, proteínas y temperatura para reproducirse. Hay que prevenirlo para evitar enfermedades”, añadió.

Sobras

Otra cuestión fundamental es la conservación de las comidas después de la cena, en este caso de Año Nuevo.

Bruno explicó que se pueden “dejar los alimentos en la heladera hasta dos días, pero si lo queremos comer más adelante hay que freezarlos”.

Eso sí, “cuando se descongelan, no se puede volver a congelar”, incluso si lo que se descongela es un alimento ya cocinado: “Si descongelas un producto cocido, no lo podés volver a congelar porque ahí es cuando se reproducen los microorganismos”.

“A las papas y zanahorias se le agrega agua para cocinarlas, entonces requieren sí o sí de frío. Una cosa es la papa cruda, que en la verdulería está a temperatura ambiente. La durabilidad una vez cocida es mucho más corta, de no más de dos o tres días en la heladera”, dijo.

¿El fuego “mata” todo? “No es así, hay que bacterias que se reproducen a temperatura ambiente y no mueren con el fuego. Aunque cocinemos esos alimentos, no eliminamos la bacteria”, aclaró.

Bebidas

¿Cuánto tiempo se puede guardar un vino, una sidra o una botella de champagne después de abierta? “El alcohol depende de qué tipo. No hay que dejarlo muchos días, si es un vino blanco tiene más durabilidad que un tinto. Hay que olerlo, ver el color y el sabor”, respondió la especialista en El Tres.

Fuente / Rosario