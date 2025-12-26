La Liga de Barrios cerró con mucho fútbol el 2025

El pasado domingo tuvo continuidad el torneo organizado por la Liga de Barrios, donde se realizó la última función del año en el predio de Nino Club.
Se jugó la fecha 4 y recuperación de algunos partidos pendientes, lo que fue otra jornada especial para poner un punto final a un 2025, mas que positivo en una de las Liga de fútbol amateur más populares del valle central.
Cabe señalar que la reanudación del presente torneo de la “Libertadores” esta previsto para el domingo 4 de enero.
Estos fueron los resultados de la 4ta fecha y de los pendientes de la 2da fecha.
RESULTADOS FECHA 4 y recupero de Fecha 2 🏆✨
CANCHA 1 🏟️
Altos de Choya fc 1
La TyC 0
(Sudaméricana)
La Sarmiento 1
Moto Rom 1
Los Divinos fc 1
Roma fc 2
Hacha fc 0
San Isidro fc 3
(Sudaméricana)
Dep. Virgen del Valle 0
La 75 fc 2
(Sudaméricana)
Hinchada del León 0
Bandeños fc 3
Amigos de Vitto 1
Tucumán fc 4
22 de Abril fc 2
La Cantera fc 2
(Sudaméricana)
Inter del Norte 0
Colomboargentino fc 3
(Interzonal)
La Catorce 22 0
Unión THC 1
CANCHA 2 🏟️
Deportivo Kirki 1
Ajax fc 1
(Sudaméricana)
Deportivo Pakito 1
Los Amigos de Bebé 4
Choya Viejo fc 1
Manchester V 2
Newcastle 0
Santa Marta fc 1
(Fecha 2)
Moto Rom 5
Deportivo Polcos 0
(Fecha 2)
Cachafa F.A 3
Amigos de Dilan 0
(Fecha 2)
22 de Abril fc 0
Amigos de Kily 0
Santo de Alem fc 0
Sp. Virgen del Valle 2
Los Bajos fc 1
Tamo Activo fc 1
Lechuza fc 0
San Antonio Sur 1