Home Deportes Ganó Vélez en Liniers y San Lorenzo, en Mendoza
El Vélez dirigido por Guillermo Barros Schelotto le ganó 2-1 al Talleres de Córdoba de Carlos Tévez ayer a la tarde por la segunda fecha del Torneo Apertura. El equipo de Liniers comenzó abajo en el marcador, cuando Schott logró elevarse con categoría y conectar el cabezazo al centro lanzado por Baroni desde el córner a los veintisiete del primer tiempo.
Ya en la segunda mitad, en Vélez ingresaron Valdez por Arias y Maher Carrizo por Aliendro. A los 52 minutos, Lanzini convirtió para la igualdad desde un tiro libre.
Guido Herrera se encontraba parado muy sobre el segundo palo y el número veintidós aprovechó la distracción para hacer el gol.
Sobre el cierre del partido, a falta de tres minutos, Joaquín García, quien ingresó en el minuto ochenta, fue el responsable de hacer que Vélez se quede con los tres puntos.
El gol vino de una rápida recuperación del “Fortín” en la salida de Talleres y García se encontró en posición de remate y anotó el 2-1 parcial.
San Lorenzo vs Gimnasia (M)
El “Lobo” mendocino no pudo repetir el resultado de la primera fecha y cayó de local ante San Lorenzo.
El gol lo hizo Diego Herazo en el segundo tiempo, a los pocos minutos después de haber reemplazado a Ceruti.
Gimnasia tuvo varias oportunidades en la primera mitad pero no logró concretarlas.
En la próxima fecha San Lorenzo recibirá a Central Córdoba, este sábado a las 15 horas, mientras que Gimnasia irá a Santa Fe para visitar a Unión, el segundo día de febrero a las 22 horas.