Celebraciones por el Bicentenario del Nataliciodel Beato Esquiú en el templo franciscano

La comunidad franciscana de Catamarca dio a conocer el programa de celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina, “Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad”, en el templo franciscano ubicado en Esquiú 550 de la ciudad capital.
TRIDUO
Jueves 7 al sábado 9 de mayo
18:15 Adoración Eucarística.
19:00 MISA y Procesión en el Templo.
Domingo 10 de mayo
19:15 Procesión desde la Iglesia Franciscana a la Catedral.
Acompaña la Banda del CEF San Francisco de Asís de La Rioja.
20:00 MISA en la Iglesia Franciscana.
21:30 a 24:00 Velada Orante y Festiva – CEF Quintana.
Lunes 11 de mayo
_Fiesta del Beato Mamerto Esquiú, Obispo_
19:30 Rezo del Rosario.
20:00 MISA. Preside Mons. Fr. Luis A. Scozzina, ofm, Obispo de Orán.
_#BicentenarioNatalicioBeatoEsquiú_