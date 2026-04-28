Celebraciones por el Bicentenario del Nataliciodel Beato Esquiú en el templo franciscano

La comunidad franciscana de Catamarca dio a conocer el programa de celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina, “Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad”, en el templo franciscano ubicado en Esquiú 550 de la ciudad capital. TRIDUO Jueves 7 al sábado 9 de mayo

18:15 Adoración Eucarística.

19:00 MISA y Procesión en el Templo. Domingo 10 de mayo

19:15 Procesión desde la Iglesia Franciscana a la Catedral.

Acompaña la Banda del CEF San Francisco de Asís de La Rioja.

20:00 MISA en la Iglesia Franciscana.

21:30 a 24:00 Velada Orante y Festiva – CEF Quintana. Lunes 11 de mayo

_Fiesta del Beato Mamerto Esquiú, Obispo_

19:30 Rezo del Rosario.

20:00 MISA. Preside Mons. Fr. Luis A. Scozzina, ofm, Obispo de Orán.

_#BicentenarioNatalicioBeatoEsquiú_