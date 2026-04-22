Impulsan la creación de la Oficina de Fiscalización de maltrato animal en la Capital

Con el objetivo de regular, recepcionar, corroborar, canalizar y dar respuestas a la ciudadanía de la Capital en lo que respecta a hechos de maltrato y crueldad animal se busca crear la Oficina de Fiscalización de Maltrato Animal. Este proyecto es impulsado por iniciativa de la fundación protectora de animales “Huellitas Norteñas” en busca dar una respuesta concreta, ágil y organizada a las denuncias de la comunidad frente a situaciones de crueldad y negligencia hacia animales. Este nuevo espacio municipal tendrá a su cargo la recepción, verificación y seguimiento de los casos, incluyendo tareas de patrullaje y constatación, además de la articulación con los organismos competentes para garantizar la aplicación de sanciones cuando corresponda. El proyecto también pone el foco en la prevención, promoviendo la tenencia responsable de animales y el respeto por su vida e integridad como seres sintientes. En ese marco, se prevé el desarrollo de campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía para fomentar buenas prácticas en el cuidado de mascotas y animales de compañía. La propuesta incorpora medidas concretas para abordar la problemática de los animales en situación de calle, mediante la implementación de programas de control poblacional basados en la esterilización e identificación, ya sea a través de microchip o tatuaje. Estas acciones apuntan a mejorar la calidad de vida de los animales, reducir la sobrepoblación y contribuir a una convivencia más segura y responsable en la vía pública.