La Capital y la UNCA lanzan la Diplomatura gratuita en Internet de las Cosas (IoT)

El intendente Gustavo Saadi firmó un convenio con la Facultad de Tecnología de la UNCA para el dictado de la Diplomatura Universitaria en Internet de las Cosas (IoT). La propuesta, que será completamente gratuita, busca formar a los vecinos en una de las tecnologías con mayor proyección laboral y productiva.

El Internet de las Cosas (IoT) permite conectar objetos cotidianos —desde aires acondicionados hasta maquinaria industrial— a la red para que interactúen entre sí. “Es un paso más en nuestra colaboración con el municipio. Brindamos la oportunidad de formarse en la tecnología del futuro, enfocándonos en la automatización de procesos”, destacó la decana de la Facultad de Tecnología, Natalia Fernández.

En este sentido, el subsecretario de Transformación y Gestión Pública, Emilio Ramaci, anunció que las inscripciones se habilitarán a partir de hoy a través de las redes sociales y la web oficial del Nodo. Debido a la naturaleza práctica de la diplomatura y al uso de laboratorios de innovación, el cupo inicial será de 20 personas.

La formación tendrá una duración de 4 meses (120 horas cátedra). Para los interesados deberán contar con el requisito de poseer conocimientos básicos en programación (se ofrecerá un curso nivelatorio previo para quienes lo necesiten). Cabe destacar que, las clases serán presenciales en el Nodo Tecnológico, con docentes de la Facultad de Tecnología y asistentes especializados.

Durante la firma, el intendente Saadi estuvo acompañado por el secretario de Gabinete, Mariano Rosales, y autoridades universitarias. Ramaci subrayó que esta tecnología se integra directamente con los avances en Inteligencia Artificial: “Buscamos que los objetos sean inteligentes para facilitar tareas, optimizar recursos y mejorar los procesos de servicios en nuestra Capital”.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de la Capital y la UNCA consolidan un vínculo sólido de confianza, transformando el conocimiento académico en herramientas reales de progreso para toda la comunidad. Esta formación académica, se suma a las propuestas como la Diplomatura en Desarrollo Web Full Stacks, la Diplomatura en Economía Plateada, entre otras.