El intendente Recreo, Luis “Lula” Polti anunció que el municipio que conduce no firmará el Pacto Fiscal que propone el gobierno de la provincia, dado que sostiene que “lo deben firmar los municipios que tengan desequilibrios financieros y no meter a todos en la misma bolsa”.

En ese sentido, exigió ante el ministro de Gobierno, Alberto Natella y el director de Asuntos Municipales, Nicolás Verón que se aclare esta situación, al igual que los recursos de asistencia provincial para el pago del Sueldo Anual Complementario: “Lo del Aguinaldo es un adelanto o un préstamo que se descuenta mensual y religiosamente con la coparticipación; no es cierto que sea un aporte del gobierno provincial”.

En la misma línea, reclamó vehementemente que la provincia aplica los descuentos de la Coparticipación no sólo los días 15 (cuando se envía la mitad), sino también de las remesas de los días 30 de cada mes, cuando está acordado que esos recursos “no deben ser tocados porque son para el pago de sueldos de los empleados”.

También fue motivo de enojo en una reunión con Natella y Verón que habría ocurrido la semana pasada, la falta de transferencia de los fondos que la provincia se comprometió reembolsar de los sueldos de los 208 contratados por la municipalidad de Recreo y que prestan servicios en distintas reparticiones públicas de la Provincia en el distrito (escuelas, Dirección de Agua, Registro Civil, etc). Ante la falta de respuesta del gobierno, Polti desafectó a esos trabajadores que volvieron a prestar servicios en la comuna. De esa manera, gran parte de las prestaciones se vieron afectadas esta semana, como por ejemplo la provisión de agua potable.

Asimismo, y en relación a lo anterior, la falta de pago por parte de la provincia a los prestadores de transporte escolar para los alumnos de los distritos más alejados de los centros educativos, motivó hoy un corte de ruta en Telaritos por parte de las familias afectadas. En ese marco, desde el municipio ofrecían pagar ese servicio (más allá que la Provincia no pagó las prestaciones del 2025 como se había anunciado), pero como no hubo solución a la devolución de lo ya pagado a los trabajadores “prestados a los organismos provinciales”, desde la administración Polti se evaluó como imposible hacer frente a ambos compromisos sin contar con el aporte provincial.

Sumado a lo anterior, otro de los puntos de discordia fue la cuestión de los cobros de la Empresa de Energía Catamarca, que por una lado puntualmente retiene de la Coparticipación el gasto municipal del alumbrado público (calles, plazas, organismo municipales), pero por otro mantiene una larga y millonaria deuda con el municipio por uso del espacio aéreo y las tasas municipales que mensualmente retienen a los usuarios.

La negativa a firmar el nuevo Pacto -que entre los principales lineamientos destacan la suspensión transitoria de nuevas incorporaciones de personal, la bancarización total de becas y ayudas sociales, y la centralización de la recaudación municipal a través de la Agencia de Recaudación Catamarca-, también tiene que ver con la experiencia “negativa”, según explicó Polti, de la entrega a la provincia de la administración de los recursos de las regalías mineras. “En Recreo no se hizo ni una obra con esos fondos, las que se hicieron fueron con recursos propios o de Nación gestionados por este intendente; la Provincia no puso un centavo en Recreo”.