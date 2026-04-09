Transporte: buscan sostener el servicio y reducir el impacto en los usuarios

El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, mantuvo una reunión con empresarios del transporte urbano con el objetivo de coordinar medidas que permitan sostener el servicio y reducir el impacto en los usuarios.

Las partes coincidieron que es necesario ordenar el sistema de manera progresiva, garantizando la continuidad del servicio en un contexto complejo para el sector.

Asimismo, analizaron las principales variables que inciden en la prestación, entre ellas el incremento del combustible (que acumula más de un 50% de aumento desde noviembre), el encarecimiento de insumos y mantenimiento, y la caída en la cantidad de pasajeros, lo que repercute directamente en los ingresos del sistema.

A este escenario se suma el atraso de aproximadamente tres meses en el envío de fondos nacionales correspondientes a atributos sociales, un factor que también condiciona la operatoria diaria.

En este contexto, a través de la Secretaría de Transporte, se trabaja en la reorganización de frecuencias y horarios, buscando optimizar los recorridos sin desatender las franjas de mayor demanda, especialmente aquellas vinculadas a la actividad educativa y laboral, donde el servicio resulta esencial para la vida cotidiana. También se debatieron cambios en los hábitos de movilidad que inciden en la demanda del sistema, con el fin de adaptar la prestación a la realidad actual.

Desde la cartera provincial remarcaron que es necesario sostener el servicio mediante acuerdos con el sector empresarial, buscando reducir al máximo el impacto en los usuarios y garantizando la continuidad de un servicio esencial en toda la provincia.

En paralelo, se continuará con el monitoreo permanente del funcionamiento del sistema, con el fin de realizar los ajustes necesarios que permitan mejorar la cobertura y la previsibilidad del servicio.