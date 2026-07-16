“Ciudad Streaming”: la Municipalidad de la Capital lanzó su nueva propuesta digital en la Fiesta del Poncho

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho cuenta en esta edición de julio de 2026 con una importante novedad para los vecinos. La Municipalidad de la Capital presenta “Ciudad Streaming”, un nuevo espacio de difusión digital que funcionará durante las diez jornadas de la celebración, permitiendo que toda la comunidad pueda seguir de cerca las actividades y conocer el trabajo social y de gestión que el municipio despliega durante todo el año.

El proyecto, liderado por el área de Punto Joven, busca romper el esquema tradicional de los partes de prensa tradicionales para ofrecer una cobertura completamente distinta, caracterizada por un tono descontracturado, divertido, interactivo y sumamente informativo.

Al respecto, el director de Punto Joven y conductor de esta iniciativa, Carlos Ponce, explicó: “Vamos a presentar por primera vez ‘Ciudad Streaming’, un espacio donde contaremos con la posibilidad de estar conectados con la gente, de contarle y mostrarle todo lo que hace el municipio en estos diez días en la fiesta más grande que tenemos los catamarqueños”.

El estudio de transmisión está ubicado dentro del ya conocido “Espacio Capital”, situado cerca de uno de los accesos principales del Predio Ferial, y opera diariamente en el horario desde las 15 hasta las 21 horas. De acuerdo con la planificación de la grilla, la programación comienza con una previa especial de una hora, de 15 a 16, para luego dar paso al bloque central de contenidos que se extiende de forma ininterrumpida hasta el cierre de la jornada.

La propuesta promete ser sumamente dinámica y contará con la participación de todos los estamentos que integran el Estado municipal. A lo largo de cada tarde, desfilarán por el estudio emprendedores, feriantes locales, ballets folclóricos estables, representantes de las diversas colectividades de inmigrantes, referentes de adultos mayores y los estudiantes pertenecientes a la promo 2026.

Asimismo, se realizarán sorteos diarios para quienes sigan de cerca la transmisión en vivo a través de las redes sociales y las plataformas oficiales de Catamarca Capital. Según detalló Ponce, el objetivo central es visibilizar no solo el evento festivo, sino todo el despliegue humano que lo hace posible: “Es increíble cómo trabajan todas las áreas de la comuna y cómo aportan a esta gran fiesta; cada uno desde su lugar, pero sumando su granito de arena para que todo salga de la mejor manera”.

Con un equipo de conductores jóvenes al frente de las cámaras, la transmisión pretende consolidarse como un punto de encuentro interactivo para el vecino, sirviendo como canal para que la ciudadanía pueda interiorizarse sobre las funciones y servicios de áreas clave de la gestión tales como Tránsito, Punto Giro, higiene urbana, logística y los proyectos de infraestructura que el municipio tiene preparados para lo que resta del año.

Esta nueva apuesta tecnológica busca, en definitiva, que la Fiesta del Poncho sea vivida de una manera mucho más transparente y participativa, estrechamente vinculada al día a día de la gestión comunal y accesible para cada hogar de la Capital a través de una pantalla.