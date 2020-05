El COE para la prevención de Coronavirus y Dengue informa que tras la reunión ampliada de la entidad con representantes del sector privado, se avanzará con la excepción de nuevas actividades en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio. El vocero Hernán Martel confirmó que desde el próximo sábado estarán habilitadas las actividades deportivas o recreativas entre las 8 y las 18 horas. Para enmarcarse en la excepción, deben ser actividades al aire libre y totalmente individuales: tenis, ciclismo, running, etc. Además, desde la misma fecha también se habilitará el funcionamiento del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños. Por otro lado, desde el COE confirmaron que se abrirán los templos religiosos. No obstante, los mismos no están exceptuados para misas o eventos en los que exista aglomeración de personas. El ministro Martel confirmó que la semana entrante se analizarán los pedidos para exceptuar otras actividades comerciales y deportivas como bares, hotelería y gimnasios.

