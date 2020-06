Que ante la confirmación de un caso positivo de Covid-19 por parte de un empleado del Hotel Presidente Perón de la Ciudad de Buenos Aires se tomaron las siguientes medidas:

• Aislar inmediatamente a todos los afiliados derivados de la Obra Social a la espera de realizar los estudios correspondientes.

• Comunicar la situación al SAME y a la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud, de la Ciudad de Buenos Aires.

• Mantener constante comunicación directa con los afiliados a través de la responsable de la delegación de OSEP en Buenos Aires y la Dirección de la Obra Social.

Cabe señalar que se trata de 6 afiliados bajo diferentes tratamientos y 8 personas más que se encuentran de acompañantes de los pacientes.

Además, es importante remarcar que el empleado infectado *no concurre a cumplir sus labores en el hotel desde el día 14 del corriente mes*.

*Protocolo de cuidado a afiliados en el Hotel Presidente Perón*

A partir de lo comunicado, OSEP coordinó inmediatamente un protocolo de prevención a sus afiliados junto a la gerencia del Hotel Presidente Perón. Dicho protocolo estipula las siguientes medidas:

01) Aislamiento de todos los pasajeros, que deberán permanecer en sus habitaciones, salvo casos de concurrencia a centros de salud.

02) Racionamiento: La empresa prevé la provisión de alimentos para los afiliados de la Obra Social. Se llevará almuerzos y cenas a las habitaciones. Esta medida es excepcional para atender responsablemente la emergencia.

03) Desayuno: Se proporcionará del tipo seco, proveyendo todos los elementos necesarios.

04) Kit de aseo: Se proporcionarán los elementos necesarios para que los propios alojados puedan asear sus habitaciones. Sólo ellos permanecerán a resguardo, no ingresando personal de limpieza.

05) Residuos: Se proporcionarán bolsas especiales a los fines de su deposición. Se realizarán retiros diarios y periódicos.

06) Ropa de Cama y blanquería: Se entregarán en forma periódica y para el recambio el propio pasajero las depositará en bolsas especialmente destinadas a ello.

07) El personal de Salud que concurre a visita de pacientes en el hotel, lo hará con equipamiento especial.

08) Medidas al ingreso: Se suspende el ingreso de toda persona que no esté alojada en el hotel, como así también a toda persona que no integre el staff del establecimiento. Además, se toma la temperatura a cada ingresante.

09) Registro de salidas y entradas: A partir de la fecha se inicia el registro de salidas, reingresos / Ingresos, egresos.

*Descripción del servicio de comidas*

El servicio que se brindará en esta emergencia a los afiliados será SERVICIO A LA HABITACIÓN que incluye:

a. Almuerzo y Cena.

b. Serán alcanzados a las habitaciones.

c. Se tiene en cuenta las proteínas y estarán compuestas, entre otras por: pollo al verdeo, portuguesa, champiñón, limón; carnes estofadas y rellenas, cuadril, tapa de asado, pan de carne, matambre a la mostaza, bondiola y costillas de cerdo, pescado en diferentes versiones, milanesas de carne y pollo, variedad de pastas secas y rellenas con diferentes salsas, pizzas.

d. Aguas.

Por último, se comunica que una vez que se realicen los hisopados correspondientes a nuestros afiliados, se informará oportunamente los resultados y las acciones a tomar según corresponda.