“la pandemia impacta en los aprendizajes y también psicosocialmente en los chicos y chicas que no pueden ir a la escuela”, no es un año perdido porque “todos están transitando un proceso de aprendizaje, muy dispar, pero siguen aprendiendo, transitando un proceso de construcción de conocimiento. No es un año perdido porque veo el compromiso de los maestros y los chicos.”

“hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica, no podemos proyectar el regreso. Hasta que no haya una baja del nivel de circulación del virus, es decir hasta que no estemos en la fase 5, no van a volver las clases presenciales. Yo fui quien se opuso a lo que quería hacer Jujuy, de regresar a clases de apoyo. Y lo hice porque creímos que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas para dar ese paso.”