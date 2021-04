Científicos de la Universidad Federal de Mina Gerais (UFMG) descubrieron un nueva variante de coronavirus que combina 18 mutaciones nuevas con algunas propias de la cepa de Manaos (P.1), la de Rio de Janeiro (P.2), la del Reino Unido (B.1.1) y la de Sudáfrica (B1.351) . Según le dijo el virólogo de la UFMG, Renato Santana a G1, la nueva cepa de Belo Horizonte “tiene características en común con las variantes que ya circulaban en Brasil, pero también tiene características nuevas. Es como si estas variantes estuvieran evolucionando”. Si bien el virólogo advirtió que es temprano para evaluar si la nueva cepa es más transmisible o mortal, destacó que tiene mutaciones en común con variantes que ya están asociadas a un mayor riesgo de muerte , como la de Manaos o la británica. La nueva cepa -que probablemente se denomine P.4– fue encontrada en dos de 85 genomas secuenciados (recolectados a fines de febrero) en Belo Horizonte y su región metropolitana. No existe contacto entre los infectados, por lo que se sospecha que ya podría haber una circulación comunitaria de la variante. Este miércoles, Brasil reportó 3829 nuevas muertes por Covid-19 , lo que eleva el total de víctimas fatales a 340.776, según informó el Ministerio de Salud. Ayer, el país llegó a un récord de 4195 decesos diarios. Además, se notificaron 92.625 nuevos casos, por el que el total de contagios desde el comienzo de la pandemia asciende a 13.193.205. Brasil es el segundo país con mayor número de casos y muertes por coronavirus en el mundo, después de los Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo hoy que la situación del gigante sudamericano es especialmente grave -teniendo en cuenta el contexto general de la región- debido a la escalada de casos y la saturación del sistema sanitario. Hoy, el país reportó su primer caso de la cepa sudafricana , se trata de una mujer de 30 años que vive en el estado de San Pablo, uno de los más complicados por la pandemia. La mujer no había viajado al extranjero ni había entrado en contacto con alguien que lo hiciera, lo que indica una transmisión comunitaria local, dijeron los investigadores. Los científicos temen un eventual choque entre la variante sudafricana y la variante de Manaos . “Podría ser un duelo enorme”, advirtió María Carolina Sabbaga, una de las coordinadoras de Butantan para el estudio de nuevas variantes. “Creo que P.1 ya es la dominante. No estoy segura de si la (variante) sudafricana superará a P.1, veremos”. En estudios, la variante sudafricana parece disminuir la protección de las vacunas actuales.