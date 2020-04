Catamarca continúa con 0 casos de CoVid-19

Ante la información que brindó esta mañana el COE Catamarca sobre una comprovinciana de 80 años que dio positivo por coronavirus en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, brindó detalles sobre la situación.

“Se nos comunicó que una comprovinciana que llegó del exterior a mediados de marzo y quedó en aislamiento en lo de un familiar en provincia de Buenos Aires, comenzó con síntomas, se internó allí en esa provincia y le confirmaron, luego del hisopado, que tiene coronavirus”, expresó Palladino.

La Ministra de Salud remarcó que esta persona no viajó con ningún familiar de Catamarca y no ha regresado a la provincia, “es decir que, epidemiológicamente, para nosotros no significa un riesgo, pero lo queríamos decir porque su familia está aquí y nos lo ha comunicado”.

En cuanto al estado de salud de la paciente, precisó que está internada, aislada, con administración de oxígeno y, hasta el momento, con buena evolución.

Por último, Palladino reiteró que “epidemiológicamente Catamarca como provincia, como territorio, sigue con 0 casos”.

En cuanto al procesamiento de muestras de CoVid-19 que se realizan en la provincia, la ministra indicó que “llevamos hechos aproximadamente 60 muestreos y seguimos testeando. Hacemos los que se indican en la definición de casos, que en Catamarca lo hemos ampliado, porque para nosotros sospecha es que venga de cualquier otro lugar, que haya salido de la provincia, cuando antes sólo se hablaba de países. También, hemos aislado antes de la cuarentena, y hemos censado a la gente en los controles del Aeropuerto y la Terminal, y luego los controles en el ingreso único del CIIC, donde se hacía la declaración jurada y las teníamos aisladas preventivamente, llamándolos por teléfono todos los días. Hoy podemos decir que aproximadamente hemos aislados más de 700 personas desde mitad de marzo, 547 ya fueron dadas de alta porque cumplieron con los 14 días de aislamiento y aún tenemos 176 aisladas. Seguimos con la normativa de que toda persona que por algún motivo ingrese a la provincia va a quedar aislada 14 días, aunque haya hecho su cuarentena en otra provincia. Al tener este control en la gente, si aparece algún tipo de síntoma le hacemos el testeo, sobre todo a partir de que hacemos las pruebas”.

Visita a la obra del CIIC

Hoy, la Ministra de Salud, Claudia Palladino, recorrió el CIIC, donde se lleva adelante la obra del nuevo Hospital Monovalente Respiratorio.

En esta oportunidad, estuvo acompañada por la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, para supervisar el espacio destinado a la Central de Esterilización, y el Circuito limpio y Circuito sucio de todos los materiales que se utilicen en las Unidades de Terapia Intensiva e Intermedia.

Al respecto la Ministra de Salud comentó que “la obra está en un interesante avance, y queremos fortalecer todo lo que tiene que ver con los circuitos de bioseguridad y esterilización de este hospital. Para ello nos acompañó un equipo de FUDESA (Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en Argentina)”.