Esta mañana, en el Salón “Fray Mamerto Esquiú” de Casa de Gobierno, los ministros de Seguridad, Hernán Martel, y de Comunicación, Guillermo Andrada, brindaron una conferencia de prensa en la que actualizaron la información epidemiológica provincial, abordaron los trabajos y estrategias de prevención y contención contra el Dengue y el COVID-19 (Coronavirus) que se realizan en todo el territorio y anunciaron que esta tarde se informarán las nuevas medidas administrativas que tomará el Gobierno de Catamarca para profundizar la lucha contra estas afecciones en consonancia con lo dispuesto por la Nación.

Actualmente, se registran 68 casos de dengue confirmados en la provincia, uno más respecto del reporte oficial difundido en la tarde de ayer. En tanto que Catamarca continúa sin casos sospechosos de coronavirus.

En lo que tiene que ver con las disposiciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, el vocero Martel adelantó que todos los Ministerios trabajarán durante toda la jornada de hoy y por la tarde se anunciarán las medidas que adoptará el Gobierno provincial a partir de mañana. En ese orden, ejemplificó que “desde Nación se determinó el asueto escolar, y nosotros adoptaremos la misma medida. Y uno de los temas que analizaremos en detalle es cómo continuarán funcionando los comedores que las escuelas”, para garantizar que éstos continúen brindando el importante servicio que prestan.

A su vez, el titular de la cartera de Seguridad subrayó que continúan las tareas de prevención para evitar la propagación del mosquito trasmisor del dengue: “las patrullas y brigadas trabajan todos los días. Y pedimos colaboración a los vecinos, para que en el caso que se encuentren algunos lugares que puedan ser criaderos del mosquito, informen a los teléfonos habilitados para que se realicen los trabajos correspondientes”.

El funcionario ratificó siguen vigentes los controles a personas que llegaron del exterior “para que cumplan las medidas de auto aislamiento, y en el caso que se detecte a una persona que no las esté cumpliendo vamos a ser inflexibles. Haremos la denuncia correspondiente en la Fiscalía, porque estarían violando una disposición nacional y poniendo en riesgo la salud de varios ciudadanos”.

Hernán Martel se refirió también a la preocupante circulación de noticias falsas en las redes sociales, y recordó que desde el área legal del Ministerio de Salud “se realizaron denuncias en Fiscalía y están en proceso de investigación. Eso genera un trastorno en la comunicación y en el trabajo que están realizando los profesionales, que acuden a situaciones que no son reales. Además de la infundada preocupación que generan en la ciudadanía”.

“Entre todos debemos cuidarnos siguiendo con la toma de conciencia. Tenemos que quedarnos en nuestras casas. Pueden ser medidas antipáticas, pero hoy estamos entendiendo que debemos afrontar esto con seriedad”, remarcó el vocero.

Por último, indicó que el Ministerio de Hacienda Pública “trabaja en un plan en cuanto a los gastos que se van a ocasionar en este tiempo. Sabemos que vamos a tener una recesión importante. No tan solo se va a resentir los bolsillos de los ciudadanos, sino también del Estado, así que tenemos que adecuar las normas para afrontar esta situación”.

“Todos tenemos que ayudar”

Por su parte, el ministro de Comunicación reiteró el pedido de colaboración a la sociedad en la lucha contra el dengue y el coronavirus: “estamos en una situación en la que todos nos necesitamos. Si alguien va al supermercado y compra 50 litros de alcohol, dejando a muchas personas sin este suministro, éstas tendrán más probabilidades de contraer la enfermedad y continuar el contagio, por lo que el cuadro seguirá. Si una persona que viajó al exterior no toma la responsabilidad de auto aislarse también nos va a comprometer como sociedad. El Estado puede actuar, pero en estos casos si no hay responsabilidad social y no acompañan el trabajo de las autoridades, ese trabajo cae en balde vacío”.

“El Gobierno continúa actuando y tomando medidas, con el Gobernador Raúl Jalil a la cabeza. Pero es importante que todos tomemos conciencia y actuemos de forma responsable, o las consecuencias podrían ser graves. Todos tenemos que ayudar”, finalizó Guillermo Andrada