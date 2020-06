El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó que la provincia podría recibir a los equipos deportivos que quieran venir a realizar cualquier tipo de actividades, siempre que se cumpla con las normativas vigentes de seguridad.

En un programa de radio nacional, Jalil habló de las circunstancias que hicieron posible que en medio de la pandemia no se registren casos positivos de Covid-19.

También fue consultado spbre su postura de permitir las pretemporadas a los equipos de Primera, o jugar partidos de Liga Profesional, como se comentó días pasados. Jalil respondió: “En cuanto a todos los que contemplen el protocolo, hacerse el test, que contemplen los tiempos necesarios de cuarentena, obviamente estamos interesados en que vengan.

Aquí hemos habilitado el fútbol 5, o sea de grupos de a diez, y eso nos pone contentos, porque se pueden abrir actividades que estaban en espera”.

“La gente tiene que comprender que el mundo cambió: para que siga funcionando todo de forma normal, hay que esperar hasta que salga la vacuna. Creo que hay cosas muy buenas que nos va a dejar la pandemia, se ha vuelto a vivir más en familia, cosa que no pasaba; no va a ser fácil, calculo que va a ser un año, o año y medio, hay que tener mucha prudencia y hay q aprender a convivir porque esto no va parar todavía”.