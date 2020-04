Miles de personas que se pre-inscribieron desean saber cómo sigue el trámite para poder cobrar el bono extraordinario en el marco de la emergencia sanitaria.

A continuación, las preguntas más frecuentes y sus respuestas sobre los ingresos familiares de emergencia que entregará Anses en este mes de abril.

¿Cómo sigue el trámite?

Muy sencillo. Ahora solo resta esperar e ir consiguiendo el número de CBU (Clave Bancaria Uniforme) para que el gobierno transfiera.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo este trámite NO es innecesario por que ya tienen cuenta asignada y cobran en forma automática.

En el caso de los monotributistas A y B, los mismos deberán ingresar al “Home Banking” de cada banco y seleccionar la opción “Consulta de CBU o Alias” que por lo generar está en donde aparece información sobre tus cuentas.

¿Cómo saber si fuiste seleccionado?

La pregunta más frecuente de esta semana fue:¿Cómo se si cobro el bono de Anses? Para saber si vas a cobrar o no, hay que esperar hasta el lunes. Una vez analizado el proceso de pre-inscripción (termina hoy a las 24 hs) los sistemas oficiales van a seleccionar a las personas que van a recibir los $10.000 en concepto de ingresos familiares de emergencia (Anses).

En este punto, el consejo es que a partir del lunes 6 de abril, vuelvas a ingresar a la misma dirección donde cargaste la preinscripción. Allí deberás escribir tu DNI y, en caso de que seas seleccionado, el trámite continúa en otra pantalla en la que se te va a pedir el número de clave bancaria para que la Seguridad Social te haga la transferencia.

MUY IMPORTANTE: Asignación Universal por Hijo no tiene que realizar ningún tipo de trámite. Cobra en forma automática.

En caso de salir seleccionado, qué debes tener en cuenta. Si cumplís con lo requisitos y tu familia sale elegida, deberás tener a mano tu CBU y el documento nacional de Identidad. También te recomedamos que tengas los documentos de tus hijos por las dudas que te pidan algún dato en particular.

¿Cómo cobrar el IFE sin cuenta bancaria?

Miles de argentinos que realmente necesitan el pago único, no tienen cuenta bancaria y por ende no tienen CBU. Según palabras del titular de ANSES, la Seguridad Social sabe de esta situación y en los próximos días informarán sobre un método para sacar plata del cajero a través de un código de 5 cifras que se enviará vía mensaje de texto (sms). Esta modalidad funcionaría solo con centrales ATM de la empresa LINK y no Banelco.

Otra alternativa que se está barajando es el pago puerta a puerta a través del Correo Argentino. Esta opción sería para casos muy particulares y todavía no fue confirmada por las autoridades.

IMPORTANTE: Recordá que en el cuarto mes del año, también se paga la Ayuda Escolar Anual 2020 por un total de $2590.