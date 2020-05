Desde la Dirección Provincial de Epidemiología, del Ministerio de Salud, solicitan a los vecinos de la ciudad Capital, que ya fueron empadronados y que por algún motivo aún no recibieron la vacuna antigripal, comunicarse (enviando un whatsapp) para recibir la dosis correspondiente en su domicilio.

Cabe señalar, que las mismas están destinadas a personas mayores de 65 años, personas postradas y personas con discapacidad, que han sido empadronadas en el marco de la Campaña de Vacunación a domicilio, y que al momento de la visita no se obtuvo respuesta.

La directora de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, señaló que “en los listados muchos domicilios no tienen teléfono, y con un equipo estamos yendo casa por casa en barrios de San Fernando del Valle de Catamarca y nos dicen que ya se vacunaron. Por eso, les pedimos a quienes no recibieron la vacuna que envíen un mensaje por Whatsapp a nuestros contactos, que no llamen, y nosotros nos comunicamos con ellos y pautamos la visita”.

Solo mensajes de whatsapp

Los números a los que los vecinos de la ciudad Capital pueden llamar son: 383-4311665 o al 383-4575353.