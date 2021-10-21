La empresa Energía de Catamarca SAPEM, informó que debido a trabajos de mejoras en el sistema eléctrico del Dpto. Ancasti, se restringirá el servicio de energía eléctrica conforme al siguiente detalle:

FECHA:                       JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021

HORARIO:                    ENTRE 07:00 Y 15:00 HORAS

SOLICITADO POR:           TRANSNOA S.A.

ALIMENTADOR/S:            LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132kV VILLA QUINTEROS – ANDALGALÁ

ALIMENTACIÓN:              E.T. VILLA QUINTEROS

MOTIVO:                      CONTROL DE PROTECCIONES Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO EN EXTREMO VILLA QUINTEROS. MANTENIMIENTO DE CAMPO EN EXTREMO ANDALGALÁ. CAMBIO DE CADENAS DE AISLADORES Y PODA PELIGROSA EN LAT 132kV.

ZONA EN MT:                 LMT 13,2kV y LMT 33kV DESDE E.T. ANDALGALÁ, E.T. BELÉN, E.T. SAUJIL, E.T. ACONQUIJA.

USUARIOS:

LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES Y SINGULARES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANDALGALÁ, BELÉN Y POMÁN.

OBSERVACIONES:

LA E.T. TINOGASTA QUEDARÁ CON SERVICIO, ALIMENTADA EN ISLA POR GENERACIÓN SULLAIR TINOGASTA.