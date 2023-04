La vuelta de Cristina Kirchner en público se da en medio del operativo clamor que se reactivó el sábado pasado en un plenario de la militancia kirchnerista porteña. La vicepresidenta Cristina Kirchner reaparecerá en público el próximo jueves en el remodelado Teatro Argentino de La Plata, luego de la renuncia del presidente Alberto Fernández a la candidatura por la reelección, y en medio del operativo clamos que se reactivó el sábado en un plenario de la militancia porteña. El multitudinario mitín político que reunió en el club Ferro Carril Oeste a las agrupaciones kirchneristas de la Ciudad tuvo como orador de cierre al jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien llamó a la militancia a acompañar a la ex presidenta este jueves en La Plata. La convocatoria en el reinaugurado Teatro Argentino tendrá lugar a 20 años de la elección que consagró a Néstor Kirchner como presidente el 27 de abril de 2003, inaugurando un ciclo político que se cerró el 10 de diciembre de 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. El paso al costado de Alberto Fernández volvió a colocar la pelota en los pies de Cristina Kirchner, cuya militancia le pide que revierta su decisión -comunicada el 6 de diciembre pasada- de no ser “candidata a nada” en las próximas elecciones. El gobernador Axel Kicillof es uno de los más fervientes impulsores del “operativo clamor” que viene gestándose desde el año pasado, ya que necesita una boleta fuerte nacional que apuntale sus chances para retener la provincia de Buenos Aires. El ex ministro de Economía es el candidato que mejor fideliza la base electoral de Cristina Kirchner de acuerdo a todas las encuestas, pero una candidatura no tan potente en el tramo presidencial podría perjudicarlo ya que el corte de boleta es un fenómeno limitado históricamente. Sin Alberto Fernández en el tablero, siguen sin tomar forma la arquitectura electoral del Frente de Todos. Si Cristina Kirchner confirma su exclusión de la competencia electoral, toda la atención estará puesta en Sergio Massa, quien podría representar una opción de síntesis entre distintos sectores del oficialismo. Pero el ministro de Economía lidia con una inflación indomable y la consecuente pérdida de poder adquisitivo, por lo que su participación electoral sigue siendo una incógnita. El embajador en Brasil, Daniel Scioli, ya está en campaña, al igual que el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el líder del MTE y del Frente Patria Grande, Juan Grabois. El viernes pasado, horas después de la publicación del video de Alberto Fernández anunciando que no buscará la reelección, La Cámpora llamó en sus redes sociales a “trabajar para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas”, y acompañó la frase con una imagen del cierre de campaña de Unidad Ciudadana en 2017, en un estadio de Racing repleto de gente, con Cristina Kirchner como protagonista.