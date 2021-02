Esto se debe a que se toma en cuenta que durante el 2020, además del incremento en las listas oficiales, se quitaron bonificaciones. De esta manera, del valor que el público podía conseguir un 0km, meses atrás, al precio de hoy, el aumento es mucho mayor. En el sector, se explica que lo que se produjo fue un sinceramiento de precios. “Si un modelo valía 100 pero por los descuentos se vendía a 80 y, ahora, se quitó esa bonificación y, además, se aumentó a 110, lo que importa al comprador es que ese 0km pasó de 80 a 110” explicó con simpleza el dueño de una concesionaria.

Pero eso no es todo. Ante el desabastecimiento del mercado, desde la segunda mitad del año pasado, aparecieron los sobreprecios en muchas marcas. Es por eso que en el sector estiman que el valor transaccional de los autos tuvo una suba real del orden del 100%. Según el informe, hay marcas que en promedio subieron cerca de 70% en promedio. Eso quiere decir que algunos autos superaron ese nivel. Esto se da en los modelos más demandados y los que más sobreprecios sufren. Por ese motivo, se estima que, en algunos casos, la suba real del precio llega a los tres dígitos. Pero, obviamente, esta práctica no es oficial por lo que no existen datos ciertos sobre el tema.

El documento que circula en las concesionarias indica que Honda fue la marca que más aumentó. La suba de los precios de lista de la automotriz japonesa fue de 52% pero con la quita de las bonificaciones salta a 68,9%. La sigue Renault con subas oficiales de 21% y de 61,5% si se compara con el valor bonificado que existía hasta su eliminación. La desaparición de los descuentos se debió a que hasta 2019 había una oferta amplia de unidades y no existían restricciones para importar pero, en 2020, la demanda es mayor a la disponibilidad de unidades. Con una blue que llegó valer más que el doble que el dólar oficial, el incentivo para comprar es grande. Si se toma el aumento promedio, desde el precio bonificado al valor de venta real, el incremento general de marcas fue de 47%.

En el otro extremo del ranking de aumentos se encuentra Toyota, con un incremento de 40%. En este caso, al no haber apelado a bonificaciones sistemáticas, es el único valor de referencia existente