Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la propagación de COVID19 y el periodo de cuarentena que debemos pasar en nuestros hogares, Aguas de Catamarca solicita colaboración a la comunidad ante el alto consumo de agua potable que se está registrando en las últimas horas.

Recordamos que el agua es indispensable para la vida humana y su cuidado es responsabilidad de todos, el derroche desmedido puede perjudicar el sistema ocasionando faltante en el momento que más necesitamos.

El uso sumamente responsable y solidario del agua potable es imprescindible por esto, pedimos seguir los siguientes consejos:

• No hacer baños largos o de inmersión. Cerrar la canilla mientras te enjabonás.

• Durante el lavado de cara y dientes, no dejar la canilla abierta.

• No lavar autos, ni veredas.

• No dejar caños o duchas goteando.

• Durante el lavado de platos, mantener la canilla cerrada mientras se enjabonan y usar el agua sólo para enjuagarlos.

• No usar mangueras para limpiar o regar plantas.

• No tirar papeles en el inodoro, usar un cesto para residuos.

El agua es salud y vida, si la cuidamos, entre todos podemos vencer al Coronavirus.