Asimismo, el jefe comunal de Belén subrayó que las comunas resultaron ampliamente beneficiadas en los acuerdos celebrados con la Provincia en cuanto a los cambios en la coparticipación y fondos para obras.

El intendente de Belén, Daniel Ríos, destacó el acuerdo alcanzado entre los jefes comunales catamarqueños y el Gobierno provincial, y valoró que la actual gestión no hace distinción entre oficialistas y opositores, brindando respuestas eficientes a todos por igual.

En diálogo con la prensa sobre el impacto en las cuentas públicas producto de la crisis generada por la aparición del COVID-19, Ríos indicó que la irrupción de la pandemia fue algo que nadie podía prever, que paralizó no solo al país y la provincia, sino al mundo entero.

“No obstante, los intendentes tenemos un grupo de WhatsApp con el Gobernador (Raúl Jalil), a través del cual todos los días hablamos de las distintas situaciones, y tenemos garantizado el pago de sueldos a becados, contratados y personal de planta”, resaltó.

El alcalde de la ciudad cabecera del departamento homónimo recordó que ello surge de los acuerdos celebrados entre sus pares y la Provincia, donde si bien es cierto que “cedimos parte de nuestro financiamiento, pero aun contando con eso no habríamos podido llegar a nuestros compromisos salariales”.

En ese orden, “Telchi” Ríos hizo hincapié en que “si bien cedimos fondos que correspondían por ley a los municipios, hemos salido ganando. Si hemos perdido cinco, yo he recibido cien. Ha sido más beneficiosa la negociación por los fondos para obras que por las partidas que íbamos a recibir”.

Asimismo, explicó que pese a no contar ahora con las partidas del Fondo de Desarrollo Municipal o de regalías mineras, “el Gobierno provincial nos está facilitando fondos para realizar obras, no vamos a tener problemas en ese sentido”.

Consultado por los cuestionamientos realizados por legisladores provinciales del bloque de Juntos por el Cambio a las modificaciones en las leyes de Coparticipación Municipal y de regalías, el jefe comunal indicó que “por ahora no me llamó ninguno diputado para consultarme sobre ese tema. Ellos no tienen la misma responsabilidad que un intendente. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar a los empleados y a sus familias el pago de sueldos”.

Daniel Ríos añadió que respeta lo que los diputados de JPC puedan decir, “pero su situación es otra. Nosotros los sueldos los tenemos que pagar los primeros días del mes”, al tiempo que subrayó que “más allá de que no somos del mismo signo político que la actual gestión provincial, en el Gobierno hemos encontrado que nos escuchan. Mando un mensaje al Gobernador y nos atienden”.

“No tengo nada que reclamarle al Gobernador, se portó muy bien con las necesidades que (los jefes comunales) tenemos, tanto aquellos de signo político oficialista como opositor, y eso es bueno porque tengo la tranquilidad de que podré cumplir con mis obligaciones”, remarcó.

Por último, el intendente de Belén indicó que su jurisdicción continuará recibiendo el mismo coeficiente por coparticipación que el que venía percibiendo desde la sanción de la antigua ley de Coparticipación Municipal.