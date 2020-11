View this post on Instagram

Pongo mis sueños en una mochila a bordo de una bicicleta hasta llegar a encontrarme. Acompañado de la persona que más tengo que conocer "yo". Comparte este video para que llegue a todas esas personas que aún no se deciden a ir por todo, para romperla. #cicloviajero #bike #bici #marin #marinbike #gopro #puertovallarta #mexicoargentina #travel #bikepacker #bikepacking #viajar #viajando #atreverse #mexicano #México #rompiendofronteras #jalisco #nayarit #sinlimites #motivacion