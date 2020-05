“Muchas han sido las expectativas de una posible reapertura de nuestro querido Paseo de Compras de Productos Catamarqueños. Desde la comisión de este se ha presentado un protocolo adecuado siguiendo todas las medidas preventivas recomendadas desde el ministerio de salud nacional y también desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) para que esto pudiera ser posible”, señala un comunicado de la organización de prodcutores que todos los sábados venden sus productos en la Manzana del Turismo.

Hoy con mucha tristeza, preocupación y angustia nos hemos dado con la noticia en medios digitales, que nuestra solicitud realizada formalmente ha sido denegada, sin haber obtenido antes de que sea de público conocimiento esta información directamente del organismo al que pertenecemos.

𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐧:

-¿Porqué no obtuvimos la respuesta formal nosotros, que somos los representantes de los 106 feriantes que hoy se encuentran sin su fuente de ingreso y con situaciones económicas muy difíciles, antes que los medios de comunicación?

-¿En base a que funciones es que se eligen los negocios de primera necesidad, y porqué no somos considerados necesarios siendo que en el 80% de feriantes produce alimentos?

-¿Es realmente prioritaria la apertura de negocios que no son de primera línea como por ejemplo, concesionarias de autos, mientras muchos no tienen con qué comprar alimento, como es que van a adquirir vehículos?

-Al parecer ante los funcionarios que toman esta decisión no es importante la venta de alimentos producidos en Catamarca a un costo mucho menor de los que se encuentran en las grandes cadenas de supermercados. -¿Se han olvidado de los productores?

-¿Como es posible que grandes empresas y multinacionales sigan siendo beneficiadas mientras nosotros pequeños emprendedores no hemos recibido ayuda ni contención de ningún tipo del estado?

-¿Cuáles realmente deberían ser las prioridades para poder hacer funcionar la economía local de nuestra provincia si están dejando de lado a los protagonistas de la mismas ?

-¿ Se ha tomado en cuenta que la venta de nuestros productos no solo beneficia a el vendedor sino que también ayuda a el cliente haciendo que su dinero rinda más ?

-Solicitamos mediante esta carta abierta, una respuesta ya que de manera oficial no obtuvimos ninguna explicación, queremos saber cuáles son las razones de la negación a habilitarnos.

-Sentimos el abandono, y desamparo de los entes gubernamentales.

Durante estos meses hemos incorporado de manera autoconvocada la venta mediante redes sociales, lo que lamentablemente no es factible para muchos de nuestros compañeros, quienes están siendo golpeados por esta gran crisis, ya que reiteramos no se ha brindado contención y apoyo económico de ninguna forma a cada uno de los feriantes y hay situaciones que ya no pueden seguir en silencio o en espera.

Solo queremos y necesitamos volver a trabajar.

Exigimos una pronta solución .

Adjuntamos Protocolo de seguridad y prevención.

Integrantes del paseo de compras de productos Catamarqueños