Pocas semanas después, el mundo comenzaba a tomar medidas contra el virus y la pandemia pegaba fuerte en el Reino Unido. Pero Flavill continuaba inconsciente y no tenía noción de lo que estaba pasando fuera de la habitación en la que se encontraba internado. De hecho, mientras estaba en coma, llegó a contagiarse dos veces de Covid-19, aunque no sufrió mayores complicaciones.

Hoy, casi un año después, el joven comienza a despertar, pero ahora la familia analiza cómo explicarle la realidad de un mundo totalmente distinto al que conocía.

“Cuando salga de esto, la vida no será para nada como la conoce”

“Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar, no me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, dijo su tía, Sally Flavill Smith, al diario británico The Guardian. A su vez, contó que han intentado explicarle todo lo que ha vivido el mundo con el coronavirus a través de una videollamada.

Actualmente, el joven se encuentra en el centro de rehabilitación neurológica Adderley Green, en Stoke-on-Trent, y ya comenzó a mover sus extremidades y se relaciona con familiares y amigos parpadeando o sonriendo.