Tras largas horas de sesión, y en medio de un clima tensionado por el debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que aplaza las PASO hasta el 12 de septiembre y las elecciones generales hasta el 14 de noviembre. La iniciativa obtuvo media sanción con 223 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, y ahora será tratada en el Senado, donde correrá la misma suerte. El proyecto fue aprobado luego de las negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La principal fuerza opositora, que en un principio se resistía a la opción de modificar el calendario electoral, aceptó la propuesta a cambió de una “cláusula cerrojo”, que establece que el cambio de las fechas será “por única vez”, así como la modificación de los plazos previstos para el registro de los candidatos y la oficialización de listas. El objetivo del proyecto oficialista, afirman en la Casa Rosada, es llegar a las elecciones con un mayor nivel de la población inmunizada. A excepción del Frente de Izquierda, el resto de los bloques ya tenía definido acompañar la medida, producto de un acuerdo político al que había arribado el Gobierno, a través del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con los líderes parlamentarios. No obstante, dos diputados de Juntos por el Cambio, como Fernando Iglesias (PRO) y Álvaro de Lamadrid (UCR) se diferenciaron al votar en contra, al desconfiar del Gobierno: sospechan que llegado el caso, y si le conviene electoralmente, el oficialismo podría suspender las PASO, a pesar de la “cláusula cerrojo” pedida por su propio interbloque. También se sancionó el proyecto que apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de este año dos causales de caducidad de los partidos políticos, para que todas las fuerzas queden habilitadas a participar este año del proceso electoral, aunque no hubieran cumplido con los requisitos legales para hacerlo. La iniciativa, aprobada por unanimidad, busca garantizar que los partidos políticos puedan participar de los comicios aún sin haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o pese a no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de coronavirus.