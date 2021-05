Luego de largas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, y el posterior acuerdo entre ambas fuerzas, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto que posterga las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y de las generales de este año. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, propone aplazar las PASO al 12 de septiembre, y las legislativas al 14 de noviembre. Así, sostiene, se llegaría a los comicios con un alto nivel de inmunización y con temperaturas más altas de las que podría haber en agosto. Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral. Entre otras cuestiones, la iniciativa contempla, además del aplazamiento de las fechas, reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación. La iniciativa requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral. El oficialismo decidió acelerar el debate de un conjunto de iniciativas tras acordar la renovación del protocolo de funcionamiento mixto-presencial y remoto hasta el 23 de junio, debido al crecimiento de casos de coronavirus. Otro tema incluido en la sesión es un proyecto de suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo tal que todos puedan participar en el proceso electoral de 2021, que ya tiene sanción del Senado. Se trata de una iniciativa que suspende las causales de caducidad por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el número mínimo de afiliaciones. Además, en la sesión especial impulsada por el oficialismo para hoy se buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales. En la convocatoria a sesión se incluyó, además, una iniciativa sobre el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35% la tasa para las grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo.