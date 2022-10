Desde hoy se instalarán puestos de ayuda en la Plaza 25 de Mayo, de 16:00 a 19:30. Cronograma completo para la Capital. EC SAPEM continúa trabajando para que los subsidios lleguen a todos ciudadanos instalando puntos de ayuda y asistencia a los usuarios que, por diversos motivos, no pudieron concretar el trámite de inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. Teniendo en cuenta que no inscribirse significa que el usuario perderá el subsidio a la energía de forma automática, la empresa provincial lleva la solución a los usuarios en distintos puntos de la Capital, sobre todo en las zonas donde se registraron menor adhesión, para orientarlos y asistirlos en la inscripción en el RASE dispuesto por la Segmentación Tarifaria. A continuación, se adjunta cronograma de días, horarios y puntos donde trabajarán empleados de la EC SAPEM. Este jueves dará inicio el operativo en Plaza 25 de mayo, de 16:00 a 19:30 horas. Se recomienda llevar DNI y factura del servicio de energía, así como compartir esta información para que la mayor cantidad de usuarios posibles conserven este beneficio y no deban pagar la tarifa plena.

