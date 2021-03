En medio de la segunda ola de contagios, el gobierno buscará reforzar controles pero no habrá restricciones para priorizar la “salud mental” y el “descanso” de los ciudadanos.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó este lunes en conferencia que el gobierno nacional no impondrá nuevas restricciones durante el fin de semana de Semana Santa, donde se esperan desplazamientos de turistas por todo el país. Lammens brindó una conferencia de prensa acompañado por Pedro Cahn y otros especialistas que asesoran al gobierno y explicó que “tenemos que aprender a convivir con el virus siendo muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos”. Mañana habrá una reunión entre el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Turismo donde se va a “trasladar este mensaje de observación y cumplimiento de los protocolos”, dijo Lammens. Este lunes se confirmó la transmisión comunitaria de las cepas de Manaos, California y el Reino Unido en el país. Durante su anuncio, Lammens adelantó refuerzos en los controles en aeropuertos y destinos turísticos pero reconoció que no se impodrán nuevas restricciones para priorizar la “salud mental” y el “descanso” de los ciudadanos. No obstante, el ministro adelantó que una vez finalizado el fin de semana largo se evaluará si son necesarias nuevas restricciones. A comienzos del 2021, cuando se registró un importante aumento de casos registrados tras las fiestas de fin de año, el gobierno decidió restringir la actividad nocturna y esto derivó en un marcado descenso de contagios.