Para Elisa Carrió no habrá segundo tiempo para Mauricio Macri. De este modo el expresidente, quien participa de un raid mediático -con la excusa de la presentación de su libro “Primer Tiempo”- para candidatarse en 2023, no contará con la banca de una de las fundadoras de Cambiemos. “Hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”, dijo la líder de la Coalición Cívica y remarcó que no apoyará a Macri “para presidente”. También aprovechó para cruzar a Patricia Bullrich, luego que la exministra de Seguridad armó una operación acusando al Gobierno nacional de pedirle coimas a la farmacéutica Pfizer: “(Bullrich) tiene que presentar las denuncias”, dijo en relación a la presidenta del Pro, quien fuera desmentida hasta por el laboratorio norteamericano.

Carrió decidió tirar más leña al fuego de la interna de Juntos por el Cambio. En declaraciones al canal LN+, la exdiputada decidió quitar el apoyo a Macri y pidió que la alianza opositora “no la subestime”. “Yo sé hacer política, soy de juego final. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda que los que quieren porque tienen que ver si pueden”, dijo Carrió, al ser consultada por las aspiraciones electorales de dos dirigentes de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich y Emilio Monzó.

Pero no fue lo único que criticó de Bullrich. Un día después de que la exministra acuse al Gobierno de pedirle coimas a la farmacéutica Pfizer y, tras recibir la desmentida de la propia empresa y con una serie de denuncias penales en camino, Carrió también apuntó contra la operación orquestada por la presidenta del Pro. “Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, remarcó. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias”, agregó.

Por último, pese a la insistencia de los periodistas, Carrió prefirió no opinar sobre la gestión del Gobierno nacional frente a la pandemia. En esa línea pidió convocar “en este momento a la no violencia que incluye la no violencia de la palabra”. “Aún en la diferencia de ideas creo que todos trabajaron para una argentina unida. Estamos en el medio de una tragedia, con muchos muertos y familiares, agregó.

Lo que omitió Carrió en esta entrevista fue su accionar judicial, el 23 de diciembre del 2020, donde denunció por “envenenamiento” tanto al presidente Alberto Fernández, como también al por entonces ministro de Salud, Ginés González García y a Carla Vizzotti, quien ocupaba el cargo secretaria de Acceso a la Salud, por haber comprar dosis de Sputnik V, que llegaban a la Argentina por esas fechas del verano pasado.

Vale recordar que, meses después, y a medida que iban llegando desde Moscú las partidas de Sputnik V, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó desestimar la absurda denuncia presentada por la ex diputada nacional.

