Trabajadores de la Administración Pública Provincial que cumplen tareas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo,a permanecer el Pabellón Número 1 debido a la falta de higiene y medidas de seguridad contra el coronavirus. Más precisamente se trata de empleados del Servicios de Obras Públicas de la Dirección de Estudios y Proyectos.

“Ingresamos y la oficina estaba recontra sucia, no había lavandina en la puerta, no había alcohol en gel y nosotros tenemos que poner el pulgar en el lector, a los escritorios no los había limpiado nadie. Nosotros estamos amontonados, somos como cincuenta personas en una misma oficina, uno al lado del otro sentados”, se quejó una de las empleadas en diálogo con Radio Ancasti.

“Hay medidas de prevención en todos los locales que se han habilitado y si alguien habilitó la administración pública no puede ser que acá, que deberíamos ser ejemplo, estamos como si nada”, relató una de las mujeres en las galerías del CAPE, junto a los otros empleados que se negaron a ingresar a las oficinas por la ausencia de medidas de seguridad. “No es que no queramos trabajar, que quede claro, pero que se nos brinde las medidas de seguridad, nada más”, apuntaron.

Otra trabajadora señaló que citaron a todas las personas a trabajar y que no desdoblaron turnos.

“Nosotros podemos trabajar desde la casa, lo veníamos haciendo sin ningún problema, no hay necesidad de que estemos todos trabajando acá”, explicó.