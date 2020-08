“Lo que ha sucedido es que determinadas personas, carentes de toda formación jurídica, notarial y acerca de los límites o restricciones que rigen los actos de comercio o actos de disposición referentes a establecimientos rurales como el que nos ocupa, han obrado impulsivamente y con particular incontinencia verbal, también escrita e inadmisiblemente receptada por los medios de comunicación, tanto sea prensa, oral, escrita y televisada, dando por cierta una versión totalmente apartada de la verdad, del sentido común y además de las “imposiciones en el marco normativo que controla la protección, cuidado, mantenimiento y vigilancia de los bienes públicos”, con particular acento respecto de los recursos naturales, cuyo régimen legal está contemplado en normas específicas tanto en el orden Nacional e Internacional.”

“Debieron asesorarse previamente, para expresarse con el imprescindible conocimiento al respecto, obrando con prudencia, sin difamar, ni calumniar. Diferente hubiese sido la situación, si la laguna o el espejo de agua fuera “artificial”, es decir originado voluntariamente por la mano y el trabajo del hombre en su propiedad privada. Pero no es este, concretamente, el caso que nos ocupa. Por tal motivo, si alguien extraviadamente quisiera “vender” la laguna, se trataría de un propósito cuya efectivización resultaría imposible, desde todo punto de vista, particularmente desde el jurídico notarial y registral. No es, ni será un bien o recurso que pueda estar inserto en el común denominador de lo que sea comercializable. Reiteramos, se encuentra en el campo y lo que se oferta a la venta es el predio, no la laguna que está dentro del mismo, a la que puede acceder el público libremente, que pertenece y siempre pertenecerá al Estado, no a un particular como desviadamente algunos pretenden sostener o hacer creer, atribuyéndonos un propósito defraudatorio falsamente, además jamás factible de concretarse y que en ninguna oportunidad tuvimos en miras proponerlo o llevarlo a la práctica. Un verdadero e intolerable absurdo.”