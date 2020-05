En la octava edición del programa en España, la concursante Saray fue expulsada por presentar una perdiz sin desplumar al jurado que tachó lo que hizo de “falta de respeto”.

Saray dijo que le daba “repugnancia” preparar el ave y después de ser expulsada afirmó que no se arrepiente y “lo volvería a hacer”.

La concursante había logrado lo impensable: revolver el estómago de los presentes en el plató y de los espectadores. Una perdiz sin desplumar y sin cocinar fue la sorprendente propuesta de la aspirante.

Jordi Cruz no dudó en calificar el paso de Saray por el concurso: “Dejarte entrar por esa puerta es el gran error que hemos cometido en estos ocho años. Te agradecería que te quites ese delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta”.

La concursante, de origen gitano, quiso excusarse: “Me he bloqueado cuando he visto que me tocaba del delantal negro. ¿Qué iba a hacer en 20 minutos”. Su decisión fue no tocar la perdiz, presentarla tal cual se la dieron con unos tomates cherry como adorno.