Una familia catamarqueña que pasaba sus vacaciones en el caribe mexicano se encuentra varada tras los bloqueos de fronteras y permanentes cancelaciones de vuelos.

Ignacio, Florencia y su beba de casi 2 años (ambas dentro de la población de riesgo) se encuentran en México padeciendo una verdadera odisea.

Es que el vuelo de LATAM previsto para la ciudad de Córdoba, con escala en Lima, fue cancelado abruptamente, y posteriormente, las reprogramaciones sucesivamente comenzaron a ser canceladas. Si bien cuentan con un nuevo itinerario para el 25/03, desde la aerolínea no le aseguran que el mismo pueda sufrir otra modificación.

La desesperación va en aumento ante un anuncio extraoficial del gobierno mexicano de cerrar totalmente sus fronteras dentro de las próximas 48 hs, sumado al cierre de la delegación de la Cancillería Argentina en Quintana Roo y Ciudad de México.



Florencia, que además de su hijita de 1 año, 8 meses, cursa un embarazo de 3 meses, se comunicó con Datamarca y nos expresó su angustia, más un pedido de ayuda a las autoridades locales para que intervengan y permitan el regreso al país.

“Queremos volver a Argentina, queremos volver a Catamarca, haremos la cuarentena como corresponde, pero acá no queremos estar más, las condiciones sanitarias no son las mejores, no hay ni alcohol en gel, ni barbijos, el aeropuerto está colapsado y hay muchísimas personas con factores de riesgo. Somos como 300 los argentinos que estamos varados, y de Catamarca somos los únicos”, expresó Florencia.