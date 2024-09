Luego del trágico desenlace ocurrido durante el partido entre los equipos de Andino y El Zonda, en el campeonato organizado por la Liga Fiambalense de Fútbol, ​​el presidente del Club Racing a cargo de la presidencia provisoria de dicha entidad, Ángel Ubaldo Quiroga, ofreció detalles a sobre la falta de asistencia médica en el evento.

Quiroga explicó que, horas antes del inicio de la jornada, la organización local del club informó que no lograba asegurar la presencia de una ambulancia en el lugar. Desde el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Fiambalá, indicaron que el vehículo destinado a emergencias no estaba disponible por problemas mecánicos. Al conocer esta situación, Defensa Civil Municipal envió una solicitud formal a la jefa del Área Programática N° 15, Lic. Hilda Quinteros, solicitando una ambulancia de dicha dependencia. Sin embargo, la solicitud no obtuvo repuesta.

Ante esta falta de recursos, y con la intención de no suspender los encuentros, la Liga de Fútbol y el club organizador decidieron continuar con los partidos, asegurando la presencia de una enfermera. Se acordó que, en caso de una emergencia, se llamaría al hospital local para solicitar la asistencia de un médico y una ambulancia, sin comprometer la atención en la guardia del nosocomio.

Lamentablemente, cuando el jugador Misael Bayón se descompensó en el campo de juego, varios presentes intentaron contactar telefónicamente al Hospital Dr. Luis Agote, pero no obtuvieron respuesta. Se presume que Bayón falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.

El Área Programática N° 15 emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de Facebook, en el que aclaran: “El servicio de ambulancias no presta cobertura en eventos de carácter privado, como encuentros deportivos o eventos sociales, estando destinado exclusivamente a situaciones de urgencia en el ámbito de la salud pública”. El comunicado instó a los organizadores de eventos privados a contratar servicios médicos que puedan garantizar la atención adecuada ante cualquier eventualidad.

Este comunicado provocó una ola de críticas por parte de la comunidad, que cuestionó la gestión del hospital y su falta de respuesta. Muchos vecinos de Fiambalá destacaron que todo el personal profesional de salud siempre ha mostrado predisposición para atender emergencias, y que la problemática radica puntualmente en la dirección. Un comentario viral en redes sociales resumió el malestar: “Lo único que falta es que ahora nos digan dónde podemos enfermarnos y dónde no”.

Desde la Liga Fiambalense de Fútbol subrayaron que, aunque comprenden que no siempre es posible tener una ambulancia presente de manera permanente en los encuentros, al menos esperaban que los llamados de emergencia fueran atendidos y que se enviara asistencia al lugar del incidente.

El descontento creció entre los habitantes de Fiambalá, quienes comenzaron a organizarse para pedir la renuncia de la directora del Área Programática N° 15. Según indican, esta no es la primera vez que sucede una situación así, y exigen cambios urgentes en el sistema de salud local para evitar que tragedias como la de Misael Bayón se repitan.