“Las finanzas tiene el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho pero al final no hay nada”

“Las finanzas tiene el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho pero al final no hay nada”, sostuvo el Santo Padre.

“Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa, saber invertir no esconder. Uno esconde cuando no tiene la consciencia limpia o cuando está rabioso”.